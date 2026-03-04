Dupla Ã© presa por trÃ¡fico em propriedades rurais entre Campo Grande e Rochedo

Dois homens, de 22 e 25 anos, foram presos nesta semana em operação da Polícia Militar em propriedades rurais situadas entre Campo Grande e Rochedo, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. A ação foi desencadeada após denúncia anônima sobre movimentação de entorpecentes entre duas chácaras na região.

Durante as buscas, os policiais localizaram um veículo Fiat Strada e um caminhão M. Benz, utilizados no transporte das drogas, além de diversos fardos de substância análoga à maconha, balança industrial, fitas para embalo, caderno de anotações e um tablet. Um cão de faro do Batalhão de Choque auxiliou na localização de mais tabletes escondidos em galpões e buracos no solo, totalizando grande quantidade de maconha.

Os suspeitos tentaram fugir ao perceber a presença policial, mas foram contidos e identificados. Um deles admitiu ser responsável pela guarda do entorpecente e informou que receberia R$ 2 mil por mês pelo serviço, enquanto o outro teria função de manutenção na estância.

Todo o material apreendido, incluindo os veículos, foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, onde será realizada a constatação da droga.

Os autores foram levados à Delegacia de Polícia Civil e permanecem à disposição da Justiça para os desdobramentos do caso.

