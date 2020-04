Dupla invade casa, rende moradores com uma arma e rouba camionete

Um homem, 56 anos, teve sua camionete roubada enquanto tomava tereré com os amigos, eles foram ameaçados com uma arma, sendo obrigados a deitarem no chão enquanto os bandidos realizavam o crime. O fato ocorreu na noite desta segunda-feira (27), no bairro Parque dos Laranjais em Campo Grande.

Segundo o registro policial, a vítima estava tomando tereré na casa de um amigo, quando dois homens entraram na varanda da residência e anunciaram o assalto.

Os autores mandaram que todos abaixassem as cabeças e deitassem no chão. A vítima não obedeceu a ordem de imediato e foi revistada por um dos criminosos.

Eles levaram a caminhonete, que estava com diversos objetos no sei interior, de acordo com o proprietário dois deles se tratavam de balanças rurais que valem cerca de R$ 10.000,00 casa.

Os bandidos usaram a própria camionete do roubo para fugir. O caso foi registrado como roubo majorado.

