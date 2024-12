Dupla tenta fugir com 305 kg de droga, mas é pega pela PRF na BR-060, na Capital

Dois homens, identificados apenas como Lucimar e Danilo, foram presos em flagrante por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, na madrugada desta sexta-feira (27), após serem flagrados com mais de 300 quilos de entorpecentes em um Chevrolet Ônix, de cor branca, na BR-060, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 2h55, uma equipe da PRF observou que o veículo estava trafegando em alta velocidade e uma das lampadas traseiras estava queimada.

Os policiais deram ordem de parada, mas os traficantes iniciaram uma fuga pela rodovia, dirigindo de forma perigosa e obrigando outros motoristas a desviaram do veículo. Foi feito um acompanhamento tático por cerca de 10 quilômetros, quando próximo ao aterro sanitário do bairro Dom Antônio, o criminoso perdeu o controle do veículo e saiu da pista.

Rapidamente os policaiis se aproximaram e na abordagem, constataram que o traficante que dirigia o carro não tinha carteira de habilitação e tinha o comparsa como passageiro. Na averiguação do veículo, foi encontrado 10 fardos de maconha, que pesavam ao todo cerca de 305 quilos de drogas.

Os dois traficantes foram levados para a delegacia e autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

