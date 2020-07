Durante conversa, mulher leva facada por namorada de ex

Uma mulher, 27 anos, levou uma facada de outra ao ir visitar o ex-marido para conversar assuntos relacionados ao filho, que os dois possuem juntos, na noite deste domingo (5), em Campo Grande. A autora é atual namorada do pai.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi até casa do ex-marido, no Jardim Columbia, para conversar sobre assuntos relacionados ao filho que os dois tiveram quando eram casados.

Durante a conversa ela foi surpreendida por um golpe de faca, desferido pela atual namorada do ex, na altura do ombro. A vítima conta que só não foi atingida outras vezes, pois o ex-marido conseguiu conter a autora.

O socorro foi acionado, mas a vítima negou ajuda, uma equipe da Polícia Militar foi acionada e tentaram encontrar a autora, indo até seu endereço, mas ela já não estava no local.

