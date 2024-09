Dyonathan Celestrino, o 'Maníaco da Cruz', surta e ataca policiais penais

Dyonathan Celestrino, conhecido como o ‘Maníaco da Cruz’, protagonizou mais um caso de violência no Instituto Penal de Campo Grande (IPCG) neste sábado (28), onde atacou policiais penais.

Durante o banho de sol, por volta das 16h45, Dyonathan se negou a retornar à sua cela, e ao ser contido, atacou os policiais penas, utilizando uma garrafa plástica para arremessar urina nos agentes, atingindo um deles no corpo e olho direito.

Segundo o portal Dourados News, o ‘Maníaco da Cruz’ já possui um histórico de comportamento violento, incluindo um ataque anterior em setembro de 2023, quando agrediu outro policial penal, que chegou a resultar em uma fratura no nariz do agente.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também