'É injusto, sou trabalhador': Bêbado, rapaz se revolta ao ter moto apreendida na Capital

Rapaz, de 30 anos, ficou furioso e revoltado após ter a motocicleta apreendida durante a madrugada deste sábado (11), em uma blitz, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o condutor estava na companhia de um garupa e foi abordado por policiais militares que realizavam a operação 'Lei Seca'.

Com o garupa, foi identificado que ele estava segurando um copo de cerveja. Já o condutor, foi checado se ele portava carteira de habilitação, tendo observado que estava em dia e em situação regular.

Referente a motocicleta, o piloto informou que o veículo era seu, mas não estava registrado no nome dele e que não possuía documentos. Neste momento, também foi percebido que ele estava com sinais visíveis de embriaguez, como: odor de álcool, agressividade, exaltação, fala alterada, gerando o termo de constatação por parte dos militares, já que o motociclista recusou o teste do bafômetro.

Durante a checagem da moto, os policiais constataram que a motocicleta estava com o licenciamento vencido e por isso foi recolhida, onde seria encaminhada para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito). Isso teria causado irritação do rapaz, que ficou indignado com a situação.

"Isso é injusto, eu sou trabalhador, vocês não podem remover meu veículo", disparou o motociclista contra a guarnição. Mesmo revoltado, o rapaz foi preso em flagrante por dirigir embriagado pelas ruas da cidade.

Ele foi encaminhado para a delegacia e autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.

