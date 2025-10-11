Menu
Menu Busca sábado, 11 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

'É injusto, sou trabalhador': Bêbado, rapaz se revolta ao ter moto apreendida na Capital

Motocicleta estava com licenciamento atrasado e o piloto foi preso em flagrante por dirigir embriagado

11 outubro 2025 - 11h53Luiz Vinicius
Motocicleta apreendida | Foto ilustrativaMotocicleta apreendida | Foto ilustrativa   (Divulgação/PMMS)

Rapaz, de 30 anos, ficou furioso e revoltado após ter a motocicleta apreendida durante a madrugada deste sábado (11), em uma blitz, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o condutor estava na companhia de um garupa e foi abordado por policiais militares que realizavam a operação 'Lei Seca'.

Com o garupa, foi identificado que ele estava segurando um copo de cerveja. Já o condutor, foi checado se ele portava carteira de habilitação, tendo observado que estava em dia e em situação regular.

Referente a motocicleta, o piloto informou que o veículo era seu, mas não estava registrado no nome dele e que não possuía documentos. Neste momento, também foi percebido que ele estava com sinais visíveis de embriaguez, como: odor de álcool, agressividade, exaltação, fala alterada, gerando o termo de constatação por parte dos militares, já que o motociclista recusou o teste do bafômetro.

Durante a checagem da moto, os policiais constataram que a motocicleta estava com o licenciamento vencido e por isso foi recolhida, onde seria encaminhada para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito). Isso teria causado irritação do rapaz, que ficou indignado com a situação.

"Isso é injusto, eu sou trabalhador, vocês não podem remover meu veículo", disparou o motociclista contra a guarnição. Mesmo revoltado, o rapaz foi preso em flagrante por dirigir embriagado pelas ruas da cidade.

Ele foi encaminhado para a delegacia e autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Motorista de app sofre mata-leão, é agredido e tem carro roubado por grupo na Capital
Polícia
Motorista de app sofre mata-leão, é agredido e tem carro roubado por grupo na Capital
Jovem tem vídeo íntimo divulgado e perde mais de R$ 1,1 mil em extorsão na Capital
Polícia
Jovem tem vídeo íntimo divulgado e perde mais de R$ 1,1 mil em extorsão na Capital
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Homem ameaça matar ex e filho queimados caso a pegue com outro no Nova Lima
Imagem Ilustrativa
Polícia
Bombeiros salvam bebê engasgado com leite materno em Corumbá
Ilustrativa
Polícia
Agente de saúde fica ferida ao ser atacada por pitbull em Nova Andradina
Viatura Polícia Militar
Polícia
Homem é visto andando nu entre crianças e mulher acaba presa por bater em PMs na Capital
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Vídeo mostra trabalhador um dia antes de morrer prensado no Noroeste
Imagem ilustrativa
Polícia
Moradora de rua invade casa e fica em estado grave ao ser atacada por pitbull em Corumbá
Ele estava dentro do veículo quando o acidente aconteceu
Polícia
Trabalhador estava manejando MDF quando foi esmagado e faleceu no Noroeste
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher assassinada em Paranaíba estava com o marido há 5 meses e já tinha sido vítima de violência

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado