Nas redes sociais, mensagens de tristeza, dor e muita revolta com a morte de Adryan Rodrigues, de 17 anos, morto com golpes de faca na madrugada deste domingo (3), no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Ele estava em uma confraternização com alguns amigos quando houve a tragédia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Força Tática da Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de esfaqueamento, mas ao chegar no local, encontrou apenas uma testemunha, um morador que relatou momentos antes do adolescente ser levado para a unidade de saúde.

O homem informou para os militares que a vítima invadiu sua residência com um ferimento na região do tórax pedindo por socorro. Porém, alguns minutos depois, um veículo Volkswagen Gol, de cor vermelha, socorreu a vítima e a testemunha não conseguiu identificar quantas pessoas estavam no carro.

Posteriormente, a mesma equipe da Força Tática foi acionada para comparecer ao UPA Nova Bahia, pois uma pessoa havia dado entrada com ferimento típico de esfaqueamento. Em contato com a equipe médica, os policiais receberam a informação que Adryan não havia resistido e falecido na unidade de saúde.

Pelas redes sociais, muitas mensagens de carinho para Adryan. "Você se foi levando metade do meu peito, irmão. Nada e nem ninguém vai suprir a falta que você está fazendo desde já", escreveu a irmã, que alterou a foto do seu perfil para uma imagem de luto.

A tia do adolescente também se prontificou em deixar um recado para o sobrinho. "Como pode, meu Deus. Ele não merecia", disse a tia em publicação nas redes sociais, que também pediu informações sobre o paradeiro do suspeito.

Cabe ressaltar que a reportagem notou inúmeras mensagens destinadas contra o suspeito que teve sua foto espalhada pelas redes sociais. Contudo, a reportagem não replicará a imagem para não prejudicar a investigação da Polícia Civil, mas seguirá monitorando o andamento do caso.

