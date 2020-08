Em 7 meses, guarda prende 72 homens por violência à mulheres

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados Agora

A Guarda Municipal de Dourados (GMD) tem desempenhado um importante trabalho de proteção e auxílio às mulheres vítimas de violência doméstica. De janeiro até agora, 72 homens foram presos por violência contra mulheres.

No mês de agosto comemora-se a data de criação da Lei Maria da Penha, um importante mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra mulheres de todo o Brasil, completando 14 anos.

Este mês é atribuído a campanha do "Agosto Lilás", que pretende alertar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher.

Nesta prevenção a Guarda Municipal de Dourados tem desempenhado papel no enfrentamento à violência doméstica, seja em ações preventivas ou nos atendimentos das emergências nos crimes de agressões contra mulheres, atuando de forma enérgica com a prisão dos agressores.

A GMD tem um canal de denúncias à disposição da população que são os telefones institucionais 199 e 153, funcionando 24h/dia.

Neste ano a Instituição já atendeu 184 denúncias de violências domésticas. Destas, em 112 ocorrências as equipes atuaram de forma preventiva, no qual as vítimas percebiam que seriam agredidas pelos companheiros e se antecipavam solicitando a presença da Guarda Municipal.

Já em 72 casos os autores foram presos em flagrante por praticarem alguma violência contra mulher. Entre esse grupo, 26 foram presos também por descumprirem as Medidas Protetivas de Urgência, que determinam o afastamento compulsório do agressor, que não pode se aproximar ou ter contato com a vítima.

Na terça-feira (11) um homem de 40 anos foi preso por uma equipe da Guarda Municipal após descumprir a Medida Protetiva de Urgência arbitrada. Este homem teria invadido a casa da vítima durante a madrugada e após ameaça-la fugiu do local.

Por volta das 18h o homem voltou ao bairro e passou a rondar a casa da ex-mulher. A equipe foi acionada e prendeu o autor em frente a casa da vítima, descumprindo a medida protetiva. Diante da situação foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

