Em carta enviada à amiga, Stephanie descreve defesa como "3 anjos enviados"

Em carta enviada à amiga, Stephanie de Jesus da Silva, de 24 anos, mãe de Sophia, assassinada aos 2 anos, descreve sua defesa como "3 anjos enviados", se referindo aos três advogados de defesa, sendo eles: Dr. Pablo Chaves, Dra. Katiussa do Prado Jara e a Dra. Camila Garcia de Rezende.

Conforme o advogado, a carta foi entregue na última quinta-feira (18), data que foi escrita, um dia antes da segunda audiência de instrução e julgamento do caso Sophia de Jesus Ocampo.

Escrita à mão, Stephanie detalha para a amiga como tem sido seus dias na prisão, informando que gostaria de receber cartas da amiga, mas que só poderá responder quando tiver dinheiro. Ela ainda conta que tem participado de cultos na penitenciária e acredita que a justiça será feita por ela e pela Sophia, citando seus três advogados de defesa como anjos.

"Estou orando muito aqui, fazendo campanhas, indo aos cultos...Deus me deu grande prova que são esses 3 anjos enviados por Ele, para me defender", relatou. Ela continua o texto dizendo que não seria capaz de fazer mal a filha. "Deus conhece meu coração e sabe que não fiz nada com a minha joia mais preciosa que agora está brincando com os anjos", se referindo a Sophia.

Stephanie escreve que espera que a justiça seja feita por ela e pela filha, pois ela foi covarde em não denunciar enquanto tinha tempo. "Eu fui covarde em não ter denunciado esse monstro pelas agressões físicas e psicológicas... se arrependimento matasse...", desabafou.

O advogado, Dr. Pablo Chaves, analisa a carta como um documento importante e que pode dar um novo rumo ao processo. "Ela tem trechos que podem até mudar o curso do processo, nós da defesa temos algumas provas e nós ficamos bastante emocionados com o agradecimento dela", pontuou.

Segunda audiência

Christian e Stephanie são acusados de agredir e matar Sophia em janeiro deste ano e estão presos desde o crime. A primeira audiência aconteceu no dia 17 de abril, quando foram ouvidas testemunhas de acusação e envolveram um policial, Jean, pai de Sophia, os avós maternos e uma ex-namorada de Christian.

Por conta de uma confusão entre o juiz e os advogados de defesa de Christian, apenas cinco pessoas das 15 que iriam testemunhar hoje (19) foram ouvidas. Conforme as informações apuradas pelo JD1 Notícias no local, essas confusões entre juiz e advogados são comuns, uma vez que os ânimos acabam ficando alterados durante as audiências.

Hoje foram ouvidas cinco testemunhas, sendo três de acusação e duas de defesa da acusada Stephanie de Jesus da Silva, de 24 anos. O bate-boca começou quando a terceira testemunha de defesa falava e a próxima audiência retornará com ela.

