Em quatro dias, segundo detento é encontrado morto por enforcamento

O detento Christian Germando de Lima, de 39 anos, foi encontrado morto em uma das celas do raio 2 da Penitenciária Estadual (PED) de Dourados. Este é o segundo caso de morte no mesmo setor do presídio em menos de uma semana.

Na última quinta-feira (23), Alessandro Viana da Silva também foi achado morto enforcado.

Conforme informações do boletim de ocorrência, Cristian foi encontrado por volta das 6h30 em uma cela com capacidade para cinco detentos, mas que abriga 18 homens.

Ele foi encontrado pendurado pelo pescoço na grade da cela. O homem estava preso por tráfico de drogas.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Primeira Delegacia de Polícia de Dourados.

