Em tiroteio com BOPE, homem morre ao levar três tiros no peito

Marcos Diego Campos Araújo, 26 anos, morreu após entrar em um confronto armado com agentes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) nesta segunda-feira (1), em Sidrolândia. Ele levou três tiros no peito.

De acordo com o site Sidrolândia News, os militares avistaram Marcos em um local conhecido pela venda de drogas, em atitude suspeita os policiais resolveram abordá-lo, que ao perceber a atitude dos agentes teria sacado uma arma e atirado contra os agentes.

Os policiais teriam revidado a agressão e atirado contra o autor, acertando três tiros em seu peito, Marcos chegou a ser socorrido e levado para o pronto socorro, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

