Detento é pego com maconha dentro de presídio na capital

Um interno do Instituto Penal de Campo Grande (IPCG), localizado no bairro Noroeste, foi encontrado com maconha dentro do presídio nesta segunda-feira (1).

De acordo com o registro policial, um agente penitenciário viu um dos detentos, que trabalha no setor de manutenção, mexendo em um latão nos fundos do pátio do presídio.

O agente foi verificar o que havia dentro do latão quando encontrou seis tabletes de maconha, divididas em seis tabletes somando 2,4 quilos, o entorpecente foi encaminhado a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

O detento disse não ser o dono da droga, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

