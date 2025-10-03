Menu
Polícia

Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande

A suspeita é que ele tenha tirado a própria vida, já que uma arma foi achada em sua mão

03 outubro 2025 - 16h24Brenda Assis

Um empresário campo-grandense, identificado como Marcelo Paes de 42 anos, foi encontrado morto em uma estrada vicinal de Campo Grande, localizada na saída para São Paulo, durante a tarde desta sexta-feira (3). A suspeita é que ele tenha tirado a própria vida.

Conforme as informações iniciais, Marcelo estava dentro de um Hyundai HB20 sedan, quando foi achado sem sinais vitais e com marcas de tiro na cabeça. Além disso, um revólver foi encontrado em sua mão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizando a constatação do óbito. A área foi então isolada pela Polícia Militar até a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil.

Há algum tempo, ele estaria enfrentando uma batalha contra depressão. Marcelo trabalhava como representante comercial de medicamentos e também era empresário.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

