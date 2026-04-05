Ponte Bioceânica está a 46 metros de ligar MS ao Paraguai

Faltam apenas 46 metros para o encontro dos lados do Paraguai e de Mato Grosso do Sul da Ponte Bioceânica. A informação foi confirmada pelo portal da Rota Bioceânica.

A estrutura sobre o Rio Paraguai é considerada fundamental para a ligação entre os países e integra o corredor logístico que vai conectar Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, facilitando o transporte de cargas até o Oceano Pacífico.

Os trabalhos estão suspensos por conta da Semana Santa e serão retomados na segunda-feira (6). A previsão é que a união das duas pontas da ponte aconteça no início de maio.

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