Após dar peixe ao vizinho, idosa é assediada dentro de casa em Corumbá

Uma idosa de 78 anos procurou a Polícia Civil no sábado (4) para denunciar um caso de importunação sexual ocorrido em sua residência, na região do Guanã, parte alta de Corumbá.

Segundo o relato, o suspeito é um vizinho que foi até a casa da vítima buscar um prato de peixe preparado por ela, após ter fornecido o alimento. O caso teria acontecido na noite de sexta-feira (3).

De acordo com a idosa, em determinado momento, o marido dela saiu por alguns instantes e o homem entrou na residência. Enquanto ela aquecia a comida, ele passou a abraçá-la e beijá-la contra sua vontade. A vítima afirmou que reagiu na hora, pedindo respeito e questionando a atitude.

Mesmo assim, o suspeito teria insistido, segurando a mão da idosa e dizendo que queria beijá-la e manter algum tipo de relacionamento.

A situação só teria sido interrompida com o retorno do esposo, quando o homem deixou o local. Já neste sábado (4), a vítima e o marido chamaram o vizinho para conversar, mas ele negou as acusações.

O caso foi registrado na delegacia e será investigado.

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