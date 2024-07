Enfermeira é caluniada por agredir criança em atendimento no CRS Nova Bahia

Enfermeira, de 31 anos, denunciou um caso de calúnia que sofreu durante o atendimento médico a uma criança no CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia, durante a noite deste domingo (30). Ela teria sido acusada de ter agredido uma criança pela pessoa que a acompanhava, uma mulher, de 53 anos.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a Guarda Civil Metropolitana precisou intervir na situação e ouvir o relato das duas partes.

Em relação à enfermeira, ela contou que a pessoa que acompanhava a criança se apresentou como enfermeira e dizia saber o protocolo, sendo que acusou a vítima de ter furado a criança pelo menos 6 vezes.

A profissional de saúde informou que a paciente em questão, no caso a criança, estava com um quadro de desidratação e avaliava a possibilidade de um acesso intravenoso. A mulher que acusou a enfermeira estava acompanhando a irmã com quadro psiquiátrico na unidade de saúde e teria dito que não se apresentou como enfermeira.

Outro enfermeiro que estava presente no momento teria confirmado a versão da enfermeira, sobre as acusações levianas da mulher no atendimento.

As duas pessoas foram encaminhadas para a delegacia e o caso foi registrado como calúnia contra funcionário público.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também