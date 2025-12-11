Entregador é atacado a vassouradas por jovem em São Gabriel do Oeste

Jovem, de 19 anos, foi preso durante a noite desta quarta-feira, dia 10, após agredir um entregador, de 25 anos, com golpes de cabo de vassoura, na Avenida Getúlio Vargas, em São Gabriel do Oeste.

Os golpes atingiram o antebraço esquerdo da vítima, que tentou se defender das agressões sofridas enquanto chegava em uma lanchonete.

Segundo divulgado pelo site Idest, a vítima contou que o agressor exigia um pagamento de um suposto óculos e, que, após as agressões, fugiu para um imóvel ao lado.

Na lanchonete onde aconteceram os fatos, a Polícia Militar encontrou destroços de cadeiras espalhadas.

Nas diligências, os militares encontraram o agressor fugindo pulando um muro. Ele confirmou a versão do entregador, sobre um suposto pagamento de um óculos.

O agressor foi encaminhado ao hospital municipal para exame de corpo de delito, que não apontou lesões, e posteriormente levado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

