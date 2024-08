Esfaqueado em briga, homem pede ajuda em comércio na Nhanhá

Homem, de 42 anos, foi esfaqueado durante uma briga com um usuário de drogas na noite desta segunda-feira (5), na Avenida das Bandeiras, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande. Ele conseguiu correr e pedir ajuda numa casa de bolo que fica próximo do local onde foi atacado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi atingida na região do pescoço e da orelha, quando conseguiu se desvencilhar da briga e correr para pedir ajuda.

O comércio ainda estava aberto, quando a proprietária do estabelecimento notou que o homem apareceu correndo e entrou todo ensanguentado. Câmeras de segurança teriam captado a confusão entre as partes e mostram que a vítima chegou a ser perseguida até entrar na loja.

Devido os ferimentos, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e após atendimento inicial, encaminhou a vítima para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

