Esfaqueado no Nova Lima é identificado e levado em estado grave para Santa Casa

Saiba Mais Polícia JD1TV: Homem fica em estado grave após ser esfaqueado durante briga no Nova Lima

Foi identificado como Valter Ajala, de 47 anos, o homem que ficou em estado grave no final da tarde desta sexta-feira (17) após ter sido esfaqueado depois de uma briga na Rua Martin Afonso de Souza, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

O médico Dermival, do Corpo de Bombeiros, explica que a vítima perdeu muito sangue por conta das facadas e necessitou ser estabilizado no local antes de ser retirado pela equipe de resgate.

“A vítima teve lesões por arma branca na coxa esquerda, direita e no flanco esquerdo do abdômen durante desinteligência enquanto estavam fazendo um churrasco. A vítima perdeu muito sangue, evoluiu para rebaixamento de consciência, sinais de choque hipovolêmico [diminuição do volume sanguíneo] e precisou ser intubado”, explicou.

Após ser estabilizado em uma vítima da será transferida por uma viatura Unidade de Resgate e Serviço Avançado (URSA), Valter agora será transferido em uma Unidade de Resgate padrão do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa da Capital, onde receberá atendimento médico especializado.

Dermival destaca que, apesar de terem sido somente quatro lesões, duas na coxa esquerda, uma na coxa direita e outro no flanco esquerdo do abdômen, elas foram graves, o que desencadeou o quadro de saúde inicial da vítima.

Facada após briga e agressões

Valter Ajala foi esfaqueado no final da tarde de hoje após se envolver em uma briga com um colega de trabalho, conhecido como "Negão".

Segundo Cristina Dominga, 33 anos, moradora da região, a vítima agrediu com pauladas e socos o autor do crime, além de xingar e insultar seus filhos. Foi neste momento que o seu colega saiu de dentro de sua residência, já com uma faca em mãos, e esfaqueou Valter.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Saiba Mais Polícia JD1TV: Homem fica em estado grave após ser esfaqueado durante briga no Nova Lima

Deixe seu Comentário

Leia Também