Esposa vai tomar banho rio com as amigas e acaba espancada pelo marido

Na noite desta segunda-feira (7) uma mulher de 40 anos procurou a delegacia após ser agredida pelo marido que tem a mesma idade, em Nova Alvorada do Sul, que fica a 117 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher disse que estava de folga e pegou o carro do marido e foi tomar banho de rio com as amigas, quando o esposo chegou do serviço, começou a ligar para ela perguntando onde ela estava, a mulher não conseguiu atender as ligações e retornou a ligação assim que chegou na casa de uma amiga.

Após saber onde a esposa estava, o homem foi até o local, chegando lá ele começou a beber junto da mulher e de sua amiga. Depois de um tempo os dois foram embora de carro, ele até deixou a motocicleta com que foi na casa da amiga.

Ao chegarem em casa, a vítima achando que estava tudo tranquilo, o marido ficou nervoso e começou a discutir, perguntando porque ela teria ido para o rio e começou a agredi-la desferir tapas em seu rosto,chutes em suas pernas alem de murros, ele ainda derrubou a vitima no chão, e mesmo a vitima pendido que ele parasse de agredi-la ele continuou.

Ela pegou uma faca para se defender, ele teria torcido o braço dela e tomado a faca. A mulher conseguiu fugir e pedir socorro para a polícia. O homem não foi encontrado.

Deixe seu Comentário

Leia Também