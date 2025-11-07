Esquema de tráfico de drogas em MS e 8 estados era comandado de dentro de presídio

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) deflagrou a operação Blindagem, nesta sexta-feira, dia 7, para combater um forte esquema de tráfico de drogas, comandado diretamente de um presídio em Mato Grosso do Sul.

A estrutura era comandada de dentro do sistema prisional e contava com uma rede de colaboradores em Campo Grande, Aquidauana, Anastácio, Corumbá, Jardim, Sidrolândia, Ponta Porã e Bonito, além de integrantes nos estados de São Paulo e Santa Catarina.

Durante a investigação, que durou cerca de 25 meses, foi apontado que a organização criminosa - que atuava com auxílio do PCC (Primeiro Comando da Capital), enviava drogas para cidades do interior de Mato Grosso do Sul, mas o esquema também direcionava os entorpecentes para São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Acre, Maranhão e Goiás, utilizando diferentes métodos.

Um dos métodos adotados era caminhões com fundo falso e a presença de notas fiscais para ludibriar as fiscalizações. Outro jeito de enviar as drogas eram via remessas por Sedex, usando os Correios e também transportava drogas em veículos de passeio e utilitários, inclusive por meio de passageiros transportados em vans.

O PCC também fornecia suporte para ampliar o tráfico e aplicar punições. Porém, a apreensão do celular de um faccionado mostrou que a facção corrompia servidores públicos para que conseguissem o acesso aos celulares e pudessem comandar os esquemas direto do presídio.

A 'Operação Blindagem' cumpriu 35 mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca em apreensão nas cidades sul-mato-grossenses de Campo Grande, Aquidauana, Sidrolândia, Jardim, Bonito, Ponta Porã e Corumbá, além de Porto Belo (SC), Balneário Piçarras (SC), Itanhaém (SP) e Birigui (SP).

