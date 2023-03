"Esse 'Jack' estÃ¡ foragido", acusado de estuprar enteada no SeminÃ¡rio Ã© 'caÃ§ado'

Saiba Mais Polícia Estuprada há 4 anos pelo padrasto, menina conta tudo para madrasta na Capital

Acusado de estuprar a enteada, de 12 anos, está sendo ‘caçado’ após fugir na manhã desta segunda-feira (13), no Jardim Seminário. A madrasta da menina, primeira, a saber, de tudo, disse nas redes sociais que o suspeito está na ‘mira’ do Batalhão de Choque.

“Esse vagabundo, Jack (estuprador) está foragido. Quem souber qualquer informação a respeito e onde ele esteja, por favor, entrar em contato, pois a Choque já está atrás dele. Ele tem que pagar pelo que fez”, publicou.

Outra postagem, com o mesmo teor de informação e procura, está sendo compartilhada. “Qualquer informação será muito bem vinda vamos ajudar a achar esse verme lixo maldito para que ele pague pelo que fez.”

Nos comentários, a madrasta da menina é elogiada por ter procurado a delegacia para fazer a denúncia ao saber de tudo. “PARABÉÉÉÉNNS, você segue mostrando que é melhor que muitas "mães" por aí! [SIC]”. Outra respondeu concordando com o que era dito: “Parabéns mesmo! Mulher de garra e "mãe" de verdade. Nós madrastas sempre somos taxadas de ruim. Que bom que a enteada se abriu com ela e contou toda verdade. Esse cara vai pagar da pior forma o que fez com essa criança”, diz.

Estupro – A vítima, de apenas 12 anos, contou para a madrasta que era estuprada desde que tinha 8 anos de idade pelo padrasto. Ao ouvir a história, a mulher decidiu procurar a delegacia para denunciar o caso.

A Polícia Militar foi até a casa indicada pela mulher, no Jardim Seminário, mas o suspeito não estava em casa, pois havia ido jogar sinuca. Porém, foi chamado de volta pela esposa e ao ver a movimentação policial na residência acabou fugindo.

O caso está sendo investigado pela Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

ECA - Por conta de uma resolução do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), as imagens divulgadas nas redes sociais que mostram o rosto do homem não serão divulgadas nitidamente no jornal, para não expor a vítima. Em respeito ao Estatuto, o JD1 borrou o rosto do suspeito.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Saiba Mais Polícia Estuprada há 4 anos pelo padrasto, menina conta tudo para madrasta na Capital

Deixe seu Comentário

Leia Também