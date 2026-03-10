Estudante de 14 anos é encontrado com faca em escola municipal de Maracaju

A presença de um aluno com uma faca dentro de uma escola municipal mobilizou a Polícia Militar na manhã de segunda-feira (9), em Maracaju. O caso ocorreu por volta das 11h15 em uma unidade de ensino localizada na Rua Dracena, na região central da cidade.
Segundo a direção da escola, já circulavam comentários de que o estudante poderia estar frequentando as aulas portando o objeto. A confirmação ocorreu quando uma professora percebeu algo suspeito na mochila do adolescente e comunicou a equipe gestora da unidade.
Durante a verificação, foi encontrada uma faca com aproximadamente 20 centímetros de lâmina dentro da mochila do aluno, um adolescente de 14 anos. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.
Questionado sobre o motivo de estar levando o objeto para a escola, o estudante não apresentou uma explicação clara e afirmou apenas que a faca seria entregue ao cunhado. Como ele não soube informar o contato dos responsáveis, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e auxiliar na localização da família.
O comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Nelson Vieira Tolotti, ressaltou que o acompanhamento dos pais na rotina escolar dos filhos é essencial. Segundo ele, a segurança nas escolas depende da atuação conjunta entre família, instituição de ensino e poder público.