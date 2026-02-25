Menu
Menu Busca quarta, 25 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

Eutanásias no CCZ desde 2022 entram em investigação após denúncia de 'extermínio'

O delegado da Decat, Reginaldo Salomão, afirmou que, se forem comprovadas irregularidades e eutanásia indiscriminada irá solicitar a prisão dos responsáveis

25 fevereiro 2026 - 12h11Vinícius Santos
Delegado da Polícia Civil Reginaldo Salomão - Foto: Luiz ViniciusDelegado da Polícia Civil Reginaldo Salomão - Foto: Luiz Vinicius  

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat) apura a suspeita de “extermínio” de animais dentro da Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ), em Campo Grande. A investigação foi confirmada ao JD1 Notícias pelo delegado Reginaldo Salomão, responsável pelo inquérito policial.

Para a reportagem, ele disse que "o inquérito existe, a investigação foi instaurada e não vamos analisar apenas o dia da denúncia. A apuração abrange os casos ocorridos de 2022 para cá. Todos os registros desse período serão levantados para análise, em conjunto com o Conselho Regional de Medicina Veterinária."

Questionado sobre a existência de elementos que indiquem “extermínio” de animais no CCZ da Capital, o delegado afirmou, “o que existe, neste momento, é uma denúncia. Não há qualquer elemento de convicção nem fato comprovado. A acusação é grave, mas, por ora, trata-se apenas de uma acusação”.

Indagado sobre a existência de câmeras dentro das salas de eutanásia, Salomão explicou, “Nós já solicitamos, mas ainda não recebemos. A solicitação já foi feita. As câmeras são externas. No interior, não tem.”
A investigação conduzida pela Decat tramita sob sigilo. Segundo o delegado, a medida foi adotada para preservar a integridade dos servidores do CCZ, que estariam sofrendo ameaças. “Eu não quero que apareça o nome das médicas, nem o nome dos auxiliares, porque eles têm sido ameaçados constantemente". 

Prisão - Com o avanço das investigações, caso sejam constatadas irregularidades no âmbito criminal, o delegado afirmou que poderá solicitar a prisão dos responsáveis.  

 “Se o caso do CCZ realmente estiver ocorrendo, e havendo respaldo técnico — até porque eu não sou médico-veterinário —, ao final da investigação vamos pedir a prisão dos responsáveis. Comprovada a eutanásia indiscriminada, isso será devidamente responsabilizado”. 

O delegado explicou ainda que a investigação irá apurar os exames de leishmaniose que embasaram os procedimentos de eutanásia realizados no CCZ. Segundo ele, será analisado se a eutanásia era, de fato, necessária, se os exames laboratoriais apresentados eram suficientes e se os laboratórios e equipamentos utilizados estavam em conformidade com a legislação vigente.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

As investigações começaram em 26 de agosto de 2025
Polícia
Operação no Paraná mira organização criminosa com atuação em MS
Derf
Polícia
Mulher condenada a mais de 6 anos por roubo é presa em Campo Grande
Perito médico-legista Guido Vieira Gomes,
Polícia
Estudo de perito de MS propõe uso de pupários na detecção de resíduos de tiro
Medicamentos foram apreendidos
Polícia
Mercadoria com 40 ampolas de tirzepatida é apreendida pela PRF na BR-163, em MS
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Mulher denuncia importunação após primo tentar beijá-la à força em Campo Grande
UPA Coronel Antonino
Polícia
Esfaqueado na Capital, jovem diz não precisar da polícia e que 'vai resolver depois'
Divulgação / PMMS
Polícia
Força Tática apreende 648 kg de droga na MS-162 e causa prejuízo milionário ao crime
Beatriz foi vítima de estrangulamento
Polícia
Jovem de 18 anos morre após ser enforcada pelo namorado em Três Lagoas
Polícia Militar atendeu o local da ocorrência
Polícia
Sargento da Aeronáutica atira em homem ao ser acusado de conversar com mulher casada em MS
Droga apreendida - Foto: Reprodução / Nova Lima News
Polícia
PM prende mulher e apreende grande quantidade de drogas na região do Nova Lima

Mais Lidas

Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Discussão entre jogadores aconteceu após o gol do Real Madrid
Esportes
Prestianni leva suspensão prévia em meio à investigação de racismo contra Vini Jr