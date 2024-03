Evadido da prisÃ£o tenta matar dois a tiros no SÃ£o Conrado e Ã© preso pela PM

Jeferson Ricardo de Oliveira, de 28 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar no final da noite desta segunda-feira (11) por tentar matar a tiros dois homens, de 26 e 35 anos, no Jardim São Conrado, em Campo Grande. Ele também estava evadido do sistema prisional e com um mandado de prisão em aberto.

Segundo consta no boletim de ocorrência, as duas vítimas estavam em frente a uma residência, quando em determinado momento, Jeferson, que é desafeto de um dos homens, saiu de um imóvel e passou a efetuar pelo menos cinco disparos de pistola 9 milímetro. Umas das vítimas foi atingida na panturrilha e a outra sofreu um disparo de raspão.

O Batalhão de Choque esteve atuando na ocorrência e conversou com uma das vítimas, no qual relatou que o atirador não morava na residência em que estava escondido e não soube dizer por qual motivo estaria ali. Após explicar a situação, a vítima passou características do suspeito, que trajava uma camisa amarela do Brasil e pilotava uma moto Harley Davidson.

Uma equipe da Polícia Militar que estava em um posto de combustível, percebeu que uma motocicleta e um indivíduo com as mesmas características passou pela viatura. Logo eles saíram em diligências e conseguiram localizá-lo em um semáforo no cruzamento da Avenida Eduardo Elias Zahran com a rua Rui Barbosa, sendo abordado.

Ao ser questionado sobre o atentado, Jeferson disse que estava na casa de sua colega e percebeu que uma das vítimas estava com uma pistola e que essa pessoa chegou próximo a ela, apontando a arma para seu peito, quando ele teria conseguido tirar a arma da vítima e efetuar os disparos contra esse homem e o seu desafeto.

As vítimas precisaram ser atendidas em unidades de saúde e posteriormente encaminhadas para a Santa Casa.

No local dos fatos, a Polícia Científica e a Polícia Civil apreenderam cinco estojos de calibre 9 milímetro e 1 fragmento de projétil. O caso foi registrado como homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido na forma tentada na delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também