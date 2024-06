Ex-executivos da Americanas entram para a lista de fugitivos da Interpol

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (27), a Operação Disclosure, onde cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra ex-diretores da Americanas, acusados de fraudes contábeis.

Dentre os nomes que foram alvos da operação, a ex-executiva Anna Christina Ramos Saicali e o ex-CEO Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez foram dados como fugitivos, por estarem no exterior.

O nome dos dois foram incluídos na Difusão Vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados do mundo.

Operação Disclosure

Policiais federais cumpriram, nesta quinta-feira (27), dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão contra ex-diretores da Americanas, acusados de participação em fraudes contábeis que chegam a R$ 25,3 bilhões, segundo a Polícia Federal (PF).

Além dos mandados de busca e apreensão e de prisão, a Operação Disclosure também cumpre o sequestro de bens e valores dos ex-diretores investigados, que somam mais de R$ 500 milhões.

As ordens judiciais foram expedidas pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, a partir de investigações da PF, do Ministério Público Federal e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também