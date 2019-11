Ex-prefeito é preso com pescado ilegal

Saiba Mais Polícia Acusado de matar rival com uma facada na cabeça é preso

O ex-prefeito de Camapuã, Marcelo Pimentel Duailibi, foi preso na tarde da última sexta-feira (01) com 49 quilos de pescado ilegal em Camapuã, cidade a 145 quilômetros de Campo Grande, sendo 41,5 quilos de pintado e 7,5 quilos de jaú.

Após uma denúncia de transporte irregular de pescado, recebida pela polícia de São Gabriel do Oeste, a caminhonete de marca Toyota Hillux foi abordada na Rodovia MS 142. O pescado foi encontrado em uma caixa térmica durante a vistoria no veículo.

O ex- prefeito chegou a apresentar a Licença Ambiental para Pesca Amadora expedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) com validade até 30 de Julho de 2020.

Ele ainda afirmou que o pescado foi capturado no Rio Coxim, na região da Fazenda São Sebastião, em Camapuã. De acordo com o boletim de ocorrência, a quantidade de pescado estava acima do permitido e 6 exemplares de pescado estavam com a medida inferior ao mínimo legal.

No mesmo dia Duailibi foi encaminhado para a Delegacia de polícia de Camapuã, pagou a fiança de R$ 2 mil e vai responder o crime ambiental em liberdade.

