Ex, suspeito de matar corretora de imóveis, é detido e ouvido pela Polícia Civil

O suspeito da morte de Amalha Cristina Mariano Garcia, de 43 anos, o ex-paquera de 41 anos, foi detido pela Polícia Civil e é ouvido nesta tarde (22), junto com testemunhas do crime que vitimou a corretora de imóveis encontrada morta ontem (21), aos fundos do bairro Los Angeles, em Campo Grande.

O caso ainda está sendo tratado como homicídio simples e conforme a Polícia Civil, só será definido como feminicídio após confirmação de autoria, ocasião em que o crime ficará sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Crime

Conforme informações iniciais, apresentadas pelo primo da vítima em depoimento para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Amalha teria ido encontrar o ex durante o almoço na terça-feira, para cobrar uma dívida de R$ 20 mil.

Ela foi dada como desaparecida ainda no final do mesmo dia e o corpo da corretora foi encontrado no período da tarde por guardas municipais que realizavam treinamento na área do Porto Seco, antigo Terminal Intermodal de Cargas, quando encontraram um par de calçados.

O veículo que Amalha teria utilizado para se encontrar com o suspeito, um Jeep Renegade branco não foi localizado pela polícia e a suspeita é que ele teria sido furtado após o crime.

