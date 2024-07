Homem é assassinado a tiros na frente da própria casa no Coophavila

Elias da Silva Maldonado, de 36 anos, foi assassinado com vários tiros assim que chegava na própria residência, durante a noite deste domingo (7), na região do Coophavila, em Campo Grande. Ele, acompanhado da esposa, havia retornado da casa da ex-mulher, onde deixou seus dois filhos.

Informações obtidas pelo JD1 Notícias, através do boletim de ocorrência, apontam que a esposa relatou para a Polícia Militar, que durante o dia, realizou uma festa no imóvel e em determinado momento, acompanhou o marido em um veículo Jeep até a casa da ex-mulher dele para levar os dois filhos da vítima.

Ao retornar para a casa, a esposa, após estacionar o veículo, desceu e abriu o portão a espera de Elias, que ficou no carro. Logo em seguida, o homem desceu e deixou o celular cair, quando a mulher visualizou a aproximação de um indivíduo alto, magro e de capacete, descendo de um veículo Honda CR-V já portando uma arma de fogo.

O suspeito passou a efetuar vários disparos que atingiram a cabeça e as costas de Elias, que não resistiu aos ferimentos e morreu antes do Corpo de Bombeiros chegar, no qual apenas constatou o óbito. Ainda conforme o registro, o atirador fugiu logo na sequência na companhia de outra pessoa.

Em conversa com a Polícia Civil, a esposa de Elias contou que não sabia se a vítima teria desafetos, mas lembrou que há cerca de cinco meses, o sobrinho dele foi morto no bairro Rouxinóis e um irmão dele, está desaparecido há dois anos no Rio de Janeiro.

Além da Polícia Militar e da Polícia Civil, a Polícia Científica esteve no local realizando os levantamentos de praxe.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também