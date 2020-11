Executado na frente do filho foi atingido por 20 tiros na fronteira

Identificado como Davi Rodrigues dos Santos, de 36 anos, foi executado com 20 tiros de fuzil e pistola, na manhã desta quinta-feira (19) em Ponta Porã, que fica a 346 km de Campo Grande. Ele pediu para não ser morto e estava na companhia do filho quando os pistoleiros chegaram, eles são procurados pela polícia.

De acordo com o site Ponta Porã News, Davi estaria envolvido em uma tentativa de homicídio onde um rapaz acabou sendo ferido a tiros no braço, no bairro Canada. Davi estava no banco do passageiro.

Nesta quinta (19) a vítima estava em um mercado com o filho quando os pistoleiros chegaram, Davi teria gritado para não atirarem já que havia crianças no local. A vítima, então, teria saído correndo momento em que trocou tiros com os autores e foi atingido por 20 disparos de fuzil e pistola. Ele tinha perfurações no tórax, braços e pescoço.

Ele estava morando na região cerca de dois meses. Davi estava foragido.

