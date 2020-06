Fábio Trad usa as redes para apoiar manifestações de torcidas contra Bolsonaro

O deputado federal Fábio Trad (PSD) usou as redes sociais para enaltecer protestos organizados por torcidas organizadas de futebol contra do Governo Bolsonaro. As postagens foram feitas no último domingo (31), mesmo dia em que aconteceram os atos.

O protesto começou de forma pacífica, porém teve confusão com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e, depois, embate com a polícia. O ato ocorreu na Avenida Paulista, região central de São Paulo.

Para o parlamentar, o a reunião classificada como pró-democracia, mostra a mobilização da sociedade a favor do Estado Democrático de Direito.

“Das torcidas organizadas do futebol brasileiro brota a semente benfazeja da mobilização em defesa da democracia. Eu vibro com elas e canto emocionado todos os refrões da liberdade e do Estado democrático de Direito. Viva a Democracia e a Constituição Federal!”, enalteceu em uma das postagens.

O parlamentar também criticou atos de violência praticado por alguns participantes contra bolsonaristas, que também faziam protestos na Paulista. “As manifestações em favor da democracia não podem fazer o jogo daqueles que querem o pretexto da desordem para justificar ataques à própria democracia. Não se combate fascistas agindo como eles”, alertou.

O deputado ainda finalizou a “trad” dizendo que “sou botafoguense, mas depois de hoje nunca mais vou torcer contra o Corinthians. Democracia sempre!”.

As postagens receberam apoio e manifestações contrárias.





Os principais momentos da manifestação foram:

Início por volta do meio dia, com coros pela democracia e sem confusão.

Embate com grupo pró-Bolsonaro às 13h. A PM apura se a presença uma bandeira usada por neonazistas no ato pró-governo foi o estopim da confusão.

Início de confronto com a PM, que se colocou entre os dois grupos, às 14h.

Escalada da tensão entre a PM e torcedores, até por volta de15h. Manifestantes atiraram pedras e polícia jogou bombas de efeito moral.

