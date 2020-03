Fábio Trad diz que isolamento vertical, agora, “é crime”

O deputado federal Fábio Trad (PSD), disse na quinta-feira (26), que o isolamento vertical, defendido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), é considerado crime neste momento onde os índices de coronavírus só crescem no Brasil.

Para o parlamentar, as autoridades que endossam essa tese devem ser consideradas coautores de homicídio coletivo. “É óbvio que, crianças que forem as escolas, jovens que forem ao trabalho, vão se contaminar, porque o índice de contaminação está crescendo. Eles podem até serem assintomáticos, para os jovens pode at[é ser uma gripezinha, mas eles voltarão para a casa e infectarão o pai que é diabético, a mãe que hipertensa, o avô que está no grupo de risco. Quem se responsabilizará com a morte deles?”, questionou.

Fábio destaca que é preciso, neste momento, censo de cidadania para levantar a tese de que isolamento vertical agora é crime. “Não pode porque isso vai ocasionar um genocídio”, disparou.

O isolamento vertical, quando somente as pessoas inseridas no grupo de risco permanecem em casa, só pode ser adotado quando houver estabilização no número de pessoas infectadas. “Agora não é hora, é uma irresponsabilidade”, concluiu.

É preciso analisar a curva. A partir do momento em que ela mostrar estabilização, aí sim, aos poucos vamos flexibilizando os critérios, mas agora não, é uma irresponsabilidade. É uma leviandade.

