Facada que levou a feminicídio na Capital aconteceu após homem receber tapa

O principal motivo do feminicídio cometido contra Claudineia Brito da Silva, de 49 anos, na última sexta-feira (13), em Campo Grande, aconteceu após uma briga com direito a tapa, mas com o revide de uma facada em seu pescoço, desferido por Hércules José Andrade Soares, de 51 anos.

Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (16), a delegada Elaine Benicasa, titular da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), explicou que os dois estavam bebendo antes do crime, versão confirmada pelo primo e tia da vítima.

Ainda durante a investigação, Benicasa afirmou que era comuns os desentendimento entre eles e que novamente houve um atrito entre Claudineia e Hércules, mas que dessa vez, evoluiu para agressões mútuas, mas desproporcional.

"Em dado momento, desferiu-se um tapa e ele apenas revidou de forma totalmente desproporcional", enfatizou a delegada.

O autor foi preso ainda na sexta-feira, logo após ter chamado o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar na tentativa de socorrer a mulher. No depoimento, ele mostrou arrependimento e inclusive chegou a dizer para alguns familiares "fiz merda", em referência ao crime cometido.

Hércules já possui um histórico de violência doméstica e tinha um mandado de prisão em aberto em razão de uma violência doméstica. Na coletiva, a delegada informou que ele tem registros de vias de fato e ameaça, sendo um desses contra Claudineia.

Esse foi o primeiro caso de feminicídio registrado no ano de 2023 em Mato Grosso do Sul.

Delegada Elaine Benicasa comentou sobre 1° feminicídio do ano na Capital. (Foto: Adriano Miguel)

Relembre o caso - Claudineia foi esfaqueada na tarde de sexta pelo companheiro após um dia de bebedeira.

De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias no local, em determinado momento do dia o casal começou a discutir e por motivos ainda não esclarecidos, ela foi esfaqueada no pescoço.

Claudineia chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu às 17h45 daquela tarde, logo após ter dado entrada no hospital da Santa Casa.

