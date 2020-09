Falsos policiais militares aplicavam golpes em produtores rurais no interior do estado

Brenda Assis, com informações Porã News

Foram presos nesta quarta-feira (16), dois homens que vinham se passando por policiais militares para extorquir produtores rurais no município de Santa Rita do Pardo. A prisão foi resultado de uma operação conjunta entra a Polícia Civil e a Polícia Militar do município.

Segundo o portal Porã News, os golpistas foram descobertos durante uma reunião com o Sindicato Rural de Santa Rita do Pardo, para discutir ações de segurança para a área rural do município.

Eles usavam um veiculo com adesivo de imã com nome e brasão da Associação dos Militares Estaduais (AME), os indivíduos iam até as fazendas, onde se apresentavam como policiais militares e ofereciam rifas aos produtores, que em caso de negativa acabavam sendo coagidos a comprar os bilhetes.

Ao serem questionados pela policia sobre os fatos, os dois homens apresentaram ofícios falsos delegando poderes para a venda das rifas. Buscas foram realizadas nos quartos dos acusados, onde foram localizados e apreendidos além de ofícios sem comprovação de origem e endereçados de unidades da Polícia Militar, talonários, rifas e diversos comprovantes de depósitos que foram efetuados pelas vítimas nas contas dos golpistas.

O veículo que utilizavam também foi apreendido. Conforme o delegado, durante interrogatório de autuação dos dois homens, eles acabaram entregando outros comparsas que estariam rodando outros municípios do estado, também usando o nome da Polícia Militar para forçar mais vítimas a comprarem as rifas. Eles acabaram entregando outros comparsas que estariam atuando em fazendas de outros municípios de Mato Grosso do Sul.

Conforme o subcomandante da Polícia Militar, coronel Renato dos Anjos Garnes, ninguém tem autorização para vender rifas em nome da instituição e o caso será encaminhado para a Corregedoria da PM.

Pessoas que foram vítimas dos golpistas, em Santa Rita do Pardo ou qualquer município de Mato Grosso do Sul, devem procurar a Polícia Militar ou a Delegacia de Polícia Civil mais próxima e comunicar o fato, para que providências sejam adotadas.

Deixe seu Comentário

Leia Também