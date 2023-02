Família de tatuador descreve ex-namorada como 'mulher psicopata'

Familiares do tatuador, de 30 anos, que ficou cego após ser atingido por soda cáustica jogada pela ex-namorada, na noite desta quarta-feira (23), descreveram a mulher como 'psicopata'. A autora não aceitava o fim do relacionamento que terminou há 4 meses e já teria tentado atear fogo na casa da vítima.

Uma irmã da vítima, relatou a relação do casal nas redes sociais e pediu justiça pelo crime cometido. Segundo ela, a mulher teria ciúmes da profissão do rapaz. "Doente de ciúmes porque ele é tatuador, é a profissão dele e sabemos que não existe escolhas para tatuar uma pessoa, a cliente quem escolhe, bunda, seios, seja lá onde for", pontuou.

Na publicação ela ainda explica que o motivo da separação seria essas crises de ciúmes, pois quando eles estavam juntos a autora costumava quebrar objetos e chegou até atear fogo na casa do homem.

"Meu irmão se separou dela por ser doente de ciúmes, quebrar as coisas dentro da casa e até mesmo avançar nele, chamar a polícia e se passar por inocente, isso não foi uma vez, foram várias vezes. Difamou e caluniou meu irmão de assediar clientes", desabafou a irmã em uma publicação nas redes sociais.

A familiar ainda pede ajuda para compartilhar o relato, pois sua mãe está desesperada com a situação e eles esperam justiça para que a ex-namorada seja encontrada e pague pelo crime.

O homem está internado na Santa Casa e, segundo a assessoria de imprensa do hospital, a vítima não autorizou passar informações do seu estado de saúde.

