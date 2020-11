Adolescente é pega escondendo cocaína na fralda do filho

Terminando a tarde da segunda-feira (16), uma família composta por um homem de 31, um de 19 e uma mulher de 35 anos, foram presos pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em Anastácio, no bairro Cristo Rei. Uma menina de 16 anos, também familiar, foi apreendida.

As agentes estavam em diligências para descobrir a autoria de um furto de celular, momento em que receberam a informação de que uma família realizava a comercialização de drogas em sua residência. Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos pela menor de 16 anos que autorizou a entrada da equipe. Em seguida, chegaram ao local, o homem de 31 anos na companhia da esposa, a mulher de 35 anos, e o marido da menor, um rapaz de 19 anos.

O homem negou estar na posse do celular furtado, porém, após vistoria no local foram localizados uma porção de maconha, pesando 8 gramas, e cinco porções de pasta base de cocaína (pesando 5 gramas) e dinheiro em espécie. Durante a diligência, chamou atenção dos policiais o nervosismo da menor que segurava seu filho de 7 meses. Após conversar com uma policial feminina que acompanhava a diligência, foi localizado no interior da fralda da criança uma outra porção de pasta base de cocaína, pesando 6 gramas.

Os dois homens e a mulher de 35 anos foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A menor de 16 anos responderá pelo ato infracional análogo ao crime de associação para o tráfico. Foram apreendidos o entorpecente localizado na casa, R$ 664,00 em notas diversas e um veículo GM Vectra, ano 1997, utilizado para entregar o entorpecente.

