Família encontra jovem morto e suspeita é de suicídio

Marco Júnior Lazarini de Souza, 22 anos, foi encontrado morto no final da tarde desta sexta-feira (23), na residência onde morava em Nova Andradina.

As primeiras informações são de que familiares encontraram o corpo do rapaz pendurado com uma corda, numa varanda nos fundos da casa. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o jovem já estava morto. Os pais entraram em estado de choque.

A principal linha de investigação é suicídio.

Segundo caso

Esse é o segundo caso de suicídio registrado em Nova Andradina nesta semana. Na segunda-feira (19), o servidor público Danilo da Silva Santos, 31 anos, foi encontrado morto na casa onde morava.

O fato teria acontecido durante a madrugada e a vítima usou um cinto para se enforcar. O corpo foi encontrado pela esposa de Danilo que chegou a cortar o cinto com uma faca na intenção de salvar o rapaz, mas ele já estava morto.

