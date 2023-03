A família de uma criança, de 12 anos, está oferecendo uma recompensa de R$ 3 mil para quem tenha informações exatas do paradeiro do suspeito de estuprar a vítima. O caso aconteceu no Jardim Seminário, em Campo Grande, e ele até o momento não foi encontrado, mesmo estando na 'mira' do Batalhão de Choque.

Por conta de uma resolução do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), as imagens divulgadas nas redes sociais que mostram o rosto do homem não serão divulgadas nitidamente no jornal, para não expor a vítima. Em respeito ao Estatuto, o JD1 borrou o rosto do suspeito.

Na publicação feita por um dos familiares, é informado que a recompensa só será paga para "quem souber informar certinho onde está esse Jack". A postagem em questão conta com mais de 200 compartilhamentos no intuito de encontrar e denunciá-lo para a polícia.

Outra familiar também compartilhou e ainda alertou a população de que era necessário saber o paradeiro verdadeiro do homem, suspeito de estupro de vulnerável.

"Não vem com golpe não, pois não se trata de cachorro, ou algum item perdido", disse a parente.

Relembre - A vítima, de apenas 12 anos, contou para a madrasta que era estuprada desde que tinha 8 anos pelo padrasto. Ao ouvir a história, a mulher decidiu procurar a delegacia para denunciar o caso.

A Polícia Militar foi até a casa indicada pela mulher, no Jardim Seminário, mas o suspeito não estava em casa, pois havia ido jogar sinuca. Porém, foi chamado de volta pela esposa e ao ver a movimentação policial na residência acabou fugindo.

O caso está sendo investigado pela Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

