Festa com cerca de 400 pessoas é encerrada pela Guarda

A Guarda Civil Metropolitana, recebeu duas denúncias através do número 153, uma foi de uma festa próximo ao Aeroporto Teruel a outra foi na casa de shows Mansão Gold.

A primeira ocorrência foi por volta da 1 hora da madrugada deste sábado (21), os agentes foram até uma chácara próximo ao Aeroporto Teruel, saída para São Paulo, onde foi necessário encerramento de uma festa com cerca de 400 pessoas, por causa da perturbação ao de sossego e descumprimento de Protocolos Sanitários.

A segunda ocorrência foi às 2h30 de hoje, onde os agentes fizeram a orientações referentes a perturbação de sossego na casa de shows Mansão Gold. O dono da festa acatou de imediato o pedido feito pela GCM, vindo diminuir volume do som. A festa não foi fechada, porque a quantidade de pessoas no local estava dentro do previsto com protocolo Sanitário com ocupação cerca de 50% da capacidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também