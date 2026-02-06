Menu
Polícia

Feto é encontrado morto em caixa de bombom em Três Lagoas

A mãe, jovem de 20 anos, fez o parto sozinha na própria residência

06 fevereiro 2026 - 08h39Luiz Vinicius
Delegacia de Três Lagoas, onde o caso foi registradoDelegacia de Três Lagoas, onde o caso foi registrado   (RCN 67)

Jovem, de 20 anos, deu à luz a um bebê, mas ele não resistiu e seu corpo foi encontrado em uma caixa de bombom, no bairro Flamboyant, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande, durante a quinta-feira, dia 5.

A mãe realizou o parto sozinha na residência em que mora. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para atender as vítimas, mas quando chegou ao local, o recém-nascido estava sem sinais vitais.

Segundo informações do site RCN 67, a jovem foi encontrada bastante debilitada e a irmã, que acionou a Polícia Militar e o SAMU, contou que havia mais duas crianças na residência, quando a mulher entrou em trabalho de parto ainda pela madrugada.

Como não tinha celular, ela não conseguiu pedir ajuda naquele momento. Já muito cansada e debilitada, a jovem só conseguiu receber auxílio horas depois, quando a irmã chegou à residência, por volta do horário do almoço.

Os socorristas encontraram o bebê natimorto em uma caixa de bombom, enquanto os militares coletaram informações sobre o ocorrido. A jovem e o corpo do recém-nascido foram levados ao Hospital Auxiliadora.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.

