Filho leva facada do pai e, no atendimento, polícia descobre que ele era fugitivo

Um jovem, 25 anos, foi parar no hospital após ser atingido por golpes de faca, que foram desferidos pelo próprio pai, 59 anos, a vítima tinha um mandado de prisão em aberto e acabou sendo preso durante o atendimento médico.

O caso ocorreu na madruga desta quita-feira (2), em Sidrolândia. De acordo com o site “Sidrolândia News”, as facadas ocorreram após o pai da vítima ingerir bebida alcoólica e começar uma discussão com o familiar, que terminou com golpes de faca na perna e orelha do filho.

A irmã da vítima que o acompanhou ate a casa de saúde, teria dito a um técnico de enfermagem, que não é a primeira vez que o pai comete esse delito, e sempre volta após algum tempo.

Com o histórico da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital, e em conversas com a vítima descobriram que ela era fugitivo, pois tinha mandado de prisão por roubo em seu nome.

O filho, vítima das facadas e foragido, ficou “acompanhado” de um policial para após atendimento médico, ser levado para a Delegacia de Policia Civil de Sidrolândia.

O Pai e autor das facadas não foi localizado.

