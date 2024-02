Fim do sofrimento! Morre bebê de 2 anos espancado por casal no Los Angeles

Ele foi guerreiro, sobreviveu o quanto pôde e como pôde, mas o rostinho encantador finalmente teve seu sofrimento encerrado nesta segunda-feira (12). O menino, de 2 anos e 5 meses, que estava internado em estado gravíssimo na Santa Casa, após ser agredido pela mãe e o padrasto no bairro Los Angeles, teve sua morte constatada pela equipe médica.

A luta para sobreviver durou cerca de 20 dias após a sua internação, naquela tarde do dia 23 de janeiro. Naquele primeiro momento, a pediatra que atendeu a vítima indicava que as lesões não estavam compatíveis com uma queda, relatada pela mãe na chegada ao hospital e o caso gerou uma enorme investigação.

A advogada do pai da criança se pronunciou de maneira rápida ao dizer que o bebê morreu às 14h desta segunda-feira. Ela informou que o genitor precisou ser medicado em razão da notícia que recebeu.

"Não temos palavras, apenas lágrimas. O pai encontra-se inconsolável", frisou na nota.

Cerca de dois dias antes da mãe se apresentar na polícia, havia a notícia de abertura do protocolo de morte encefálica. Mas um fio de esperança surgiu após o menino reagir e interromper a sequência de exames. Contudo, a esperança virou desespero nos dias seguintes, já que aquele sinal de melhora, se foi e o drama voltou mais uma vez para quem acompanhava de perto o menino.

Nesse meio tempo, a mãe, de 19 anos, e o padrasto, de 24 anos, foram ouvidos, liberados e o inquérito policial seguiu como toda investigação de maus-tratos contra uma criança indefesa. O caso gerou revolta na população campo-grandense e era necessária uma resposta rápida em vista dos depoimentos apresentados pelos dois suspeitos.

A resposta veio. No dia 1° de fevereiro, a Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) cumpriu dois mandados de prisão temporária contra o então casal e os colocou atrás das grades após a conclusão da investigação.

O registro do boletim de ocorrência havia sido feito como abandono de incapaz, se dá natureza resulta em lesão grave, mas agora, o casal foi indiciado por tentativa de homicídio.

Deixe seu Comentário

Leia Também