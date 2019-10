Flagrado furtando em quintal, ladrão é baleado no joelho por morador

Mário Sérgio Rodrigues, de 33 anos, foi ferido com um tiro no joelho após pular o muro de uma residência para furtar alumínio nesta quarta-feira (30) no bairro Aero Rancho.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o dono da casa Marco Antonio De Morais, de 46 anos, relatou à polícia que há dias estava percebendo que alguns objetos estavam sumindo do quintal.

Nesta madrugada, o morador resolveu ficar de tocaia no local e por volta das 2h, o dono do imóvel flagrou o suspeito pulando o muro e pegando alguns alumínios. Armado, o morador realizou disparos e atingiu o ladrão no joelho.

O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Centro Regional de Saúde (CRS) do Aero Rancho, onde recebeu atendimento médico. Em seguida, ele foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.

Na delegacia, Mario disse que pulou o muro da casa para pegar mangas. À polícia, o dono da casa disse que tem a arma há mais de 20 anos, mas que não possui registro.

