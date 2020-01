Morte da florista Regiane choca capital no fim de semana

Saiba Mais Polícia Mulher que levou tiro de ex está em estado grave na Santa Casa

A morte da florista Regiane Fernandes de Farias, 39 anos, alvejada pelo seu ex-namorado, Suetonio Pereira Ferreira, 57 anos, que não aceitava o fim do relacionamento, chocou a capital campo-grandense nesse sábado (18).

A funcionária de uma floricultura no bairro Carandá Bosque, Regiane era uma pessoa “educada e atenciosa” nos atendimentos que fazia, segundo uma cliente do local. ”Sempre nos recebia com um sorriso” relata essa cliente que “chorou” ao saber da triste notícia.

A tragédia teria começado na manhã de ontem, quando o ex, Suetonio, ficou esperando Regiane chegar ao local de trabalho, para ameaçar ela e os seus companheiros de trabalho com uma arma.

Na tentativa de conter a ação, o homem disparou diversas vezes contra ela, atingindo-a na região do tórax e depois desferiu um tiro contra si mesmo no ouvido. Os dois foram encaminhados em estado grave de saúde para Santa Casa.

No hospital, a vítima chegou em crítico estado de saúde e prontamente foi direcionada ao centro cirúrgico de urgência, onde foi realizada um procedimento pela equipe de cirurgia torácica.

Apesar dos procedimentos, ela faleceu na noite de ontem, quando ainda estava no centro cirúrgico, enquanto a equipe médica aguardava a estabilização da sua pressão arterial para transferi-la a um leito do Centro de Terapia Intensiva (CTI), no entanto, Regiane não resistiu aos ferimentos.

