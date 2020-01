Mulher que levou tiro de ex está em estado grave na Santa Casa

Saiba Mais Polícia Tentativa de feminicídio e suicídio no Carandá

O motorista de aplicativo que tentou matar sua ex-namorada e depois se matar foi identificado como Suetonio Pereira Ferreira, 57 anos, e a vítima, foi identificada como Regiane Fernandes de Farias, 39 anos. Os dois foram encaminhados para a Santa Casa e estado de saúde de ambos é grave.

De acordo com a assessoria da Santa Casa, Regiane chegou a unidade com um ferimento de arma de fogo na região torácica. Prontamente, ela foi encaminhada ao Centro Cirúrgico de Urgência, onde realiza neste momento um procedimento com a equipe de Cirurgia Torácica.

Por conta da gravidade dos ferimentos, o estado de saúde da paciente ainda é instável.

Ainda em contato com a assessoria, Suetonio deu entrada no hospital com um ferimento, também por arma de fogo, na região do ouvido. Ele se encontra no setor de tomografia, em atendimento de urgência e emergência.

O paciente está com uma máscara de Venturi, máscara de oxigênio para auxílio da respiração, e irá realizar uma tomografia de crânio.

Ele se encontrado acordado e agitado, e com o resultado da tomografia será avaliado pela equipe de neurocirurgia.

