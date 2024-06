Foragido da Justiça é preso após causas confusão em festa junina no Aero Rancho

Fernando dos Anjos Passos, de 36 anos, foi preso na tarde deste sábado (15), após ser abordado por uma viatura da Guarda Civil Metropolitana que atendida a uma ocorrência em uma festa junina que ocorria na Avenida Thyrson de Almeida, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Os agentes foram acionados após um grupo, formado por Fernando e outros quatro indivíduos, começar a causar confusão no evento, dificultando o trânsito na via e importunando quem estava presente no local.

Os quatro foram abordados pela guarda, e durante a checagem dos documentos, foi descoberto que Fernando estava evadido da Justiça. Ele foi preso, e segundo informações policiais, foi necessário o uso de algemas para preservação da integridade física da equipe e do próprio indivíduo.

Os demais indivíduos foram liberados após a abordagem.

Ele foi encaminhado para a Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário/ Centro Especializado de Polícia Integrada), onde ficará disponível para a Justiça.

