Foragido por feminicídio é recapturado em operação em Bonito

Idoso, de 65 anos, foi recapturado na manhã desta terça-feira, dia 3, em Bonito, após ter permanecido foragido da Justiça. Ele havia sido condenado pelo crime de feminicídio e tinha mandado de prisão em aberto.
A prisão foi realizada pela Delegacia Regional de Aquidauana, com apoio das delegacias de Bonito e Guia Lopes da Laguna, após investigações que permitiram localizar o paradeiro do foragido.
Contra o homem havia condenação definitiva a 8 anos e 8 meses de reclusão, em processo que tramitou na comarca de Bela Vista.
Após ser abordado pelas equipes policiais, ele foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais.
O detido permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.
