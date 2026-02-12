Menu
Menu Busca quinta, 12 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Polícia

Foragido por homicídio em 1999 é preso em Campo Grande

Ele chegou a cumprir parte da pena, mas fugiu do sistema prisional

12 fevereiro 2026 - 17h23Luiz Vinicius
Imagem ilustrativa | GOI efetuou a prisão em bairro de Campo GrandeImagem ilustrativa | GOI efetuou a prisão em bairro de Campo Grande   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 45 anos, foragido da Justiça, foi preso durante a quinta-feira, dia 12, após uma ação do GOI (Grupo de Operações e Investigações) no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Ele cometeu um crime de homicídio em 1999 e chegou a cumprir parte da pena, mas fugiu do sistema prisional.

Após a prisão pelo GOI, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada.

Ele será recambiado ao sistema prisional.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

VÍDEO: Incêndio atinge usina de Nova Alvorada do Sul
Polícia
VÍDEO: Incêndio atinge usina de Nova Alvorada do Sul
Ilustrativa
Polícia
Mulher é presa suspeita de atirar contra casa no Jardim Campo Nobre
Menino de 9 anos é socorrido pelos bombeiros após ficar com anel preso no dedo em Corumbá
Polícia
Menino de 9 anos é socorrido pelos bombeiros após ficar com anel preso no dedo em Corumbá
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Taxista que estava desaparecido desde terça é encontrado morto em Sidrolândia
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Dois homens são presos por tráfico e resistência após confusão com a PM em Campo Grande
O caso começou com uma briga
Polícia
Mulher é esfaqueada na mão durante ataque em Dourados
Incêndio destrói casa em Campo Grande; estrutura ficou comprometida
Polícia
Incêndio destrói casa em Campo Grande; estrutura ficou comprometida
Motocicleta usada no crime
Polícia
Suspeito sai de Coxim para tentar matar homem em Sonora, mas é preso pela polícia
VÍDEO: Dono de restaurante de sushi é denunciado por agredir ex com bebê no colo
Polícia
VÍDEO: Dono de restaurante de sushi é denunciado por agredir ex com bebê no colo
Paraguaio é preso pela PF após fraudar documento para continuar morando em Ponta Porã
Polícia
Paraguaio é preso pela PF após fraudar documento para continuar morando em Ponta Porã

Mais Lidas

Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde
Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo
Política
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo