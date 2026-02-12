Foragido por homicídio em 1999 é preso em Campo Grande

Homem, de 45 anos, foragido da Justiça, foi preso durante a quinta-feira, dia 12, após uma ação do GOI (Grupo de Operações e Investigações) no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Ele cometeu um crime de homicídio em 1999 e chegou a cumprir parte da pena, mas fugiu do sistema prisional.

Após a prisão pelo GOI, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada.

Ele será recambiado ao sistema prisional.

