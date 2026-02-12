Foragido por homicídio em 1999 é preso em Campo Grande

Homem, de 45 anos, foragido da Justiça, foi preso durante a quinta-feira, dia 12, após uma ação do GOI (Grupo de Operações e Investigações) no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande.
Ele cometeu um crime de homicídio em 1999 e chegou a cumprir parte da pena, mas fugiu do sistema prisional.
Após a prisão pelo GOI, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada.
Ele será recambiado ao sistema prisional.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
VÍDEO: Incêndio atinge usina de Nova Alvorada do Sul
Polícia
Mulher é presa suspeita de atirar contra casa no Jardim Campo Nobre
Polícia
Menino de 9 anos é socorrido pelos bombeiros após ficar com anel preso no dedo em Corumbá
Polícia
Taxista que estava desaparecido desde terça é encontrado morto em Sidrolândia
Polícia
Dois homens são presos por tráfico e resistência após confusão com a PM em Campo Grande
Polícia
Mulher é esfaqueada na mão durante ataque em Dourados
Polícia
Incêndio destrói casa em Campo Grande; estrutura ficou comprometida
Polícia
Suspeito sai de Coxim para tentar matar homem em Sonora, mas é preso pela polícia
Polícia
VÍDEO: Dono de restaurante de sushi é denunciado por agredir ex com bebê no colo
Polícia