Foragido por importunaÃ§Ã£o sexual em MS Ã© preso escondido em cidade paulista

Homem, de 42 anos, foi preso nesta quarta-feira, dia 11, em Andradina, no interior de São Paulo, por estar com um mandado de prisão em aberto pelo crime de importunação sexual cometido em Paranaíba, em Mato Grosso do Sul.

A prisão foi realizada em uma ação conjunta entre as policias sul-mato-grossense e paulista, que contou com trabalho de inteligência conduzido pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e o 1ºDP.

Segundo informações da Polícia Civil, a partir do compartilhamento de informações entre as instituições, equipes da Polícia Civil paulista realizaram diligências no período da tarde de quarta-feira e localizaram o suspeito, efetuando a prisão.

Após a prisão, o indivíduo foi colocado à disposição do Poder Judiciário, devendo permanecer sob custódia para os procedimentos legais cabíveis.

A prisão também ocorre durante o Mês da Mulher, período que reforça a conscientização da sociedade sobre a importância do combate à violência de gênero.

