Menu
Menu Busca quinta, 12 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas - Mar26
PolÃ­cia

Foragido por importunaÃ§Ã£o sexual em MS Ã© preso escondido em cidade paulista

ApÃ³s a prisÃ£o, o indivÃ­duo foi colocado Ã  disposiÃ§Ã£o do Poder JudiciÃ¡rio

12 marÃ§o 2026 - 12h23Luiz Vinicius
Crime foi de importunação sexualCrime foi de importunaÃ§Ã£o sexual   (DivulgaÃ§Ã£o/PCMS)

Homem, de 42 anos, foi preso nesta quarta-feira, dia 11, em Andradina, no interior de São Paulo, por estar com um mandado de prisão em aberto pelo crime de importunação sexual cometido em Paranaíba, em Mato Grosso do Sul.

A prisão foi realizada em uma ação conjunta entre as policias sul-mato-grossense e paulista, que contou com trabalho de inteligência conduzido pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e o 1ºDP.

Segundo informações da Polícia Civil, a partir do compartilhamento de informações entre as instituições, equipes da Polícia Civil paulista realizaram diligências no período da tarde de quarta-feira e localizaram o suspeito, efetuando a prisão.

Após a prisão, o indivíduo foi colocado à disposição do Poder Judiciário, devendo permanecer sob custódia para os procedimentos legais cabíveis.

A prisão também ocorre durante o Mês da Mulher, período que reforça a conscientização da sociedade sobre a importância do combate à violência de gênero.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
PolÃ­cia
'Preto nojento', diz mulher durante briga de trÃ¢nsito no ChÃ¡cara Cachoeira
Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Briga termina com homem esfaqueado na Vila Nasser
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
PolÃ­cia
Motociclista morre ao bater em carro na Avenida CearÃ¡
Casa onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão
PolÃ­cia
Acusado de violÃªncia domÃ©stica, homem Ã© preso com arma em Mundo Novo
Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Desentendimento por droga termina com homem esfaqueado no centro de Campo Grande
Mel ficava em uma caminhonete
PolÃ­cia
AÃ§Ã£o da Decon apreende 250 quilos de mel irregular de comerciante na Capital
TJMS manda prender novamente homem que descumpriu medidas protetivas em Corumbá
PolÃ­cia
TJMS manda prender novamente homem que descumpriu medidas protetivas em CorumbÃ¡
Suspeito foi levado para a Deam
PolÃ­cia
Suspeito de perseguir jovem em Ã´nibus Ã© detido pela GCM no Terminal MorenÃ£o
Golpistas se passam por funcionários do Mercado Livre e fazem mulher perder R$ 3 mil
PolÃ­cia
Golpistas se passam por funcionÃ¡rios do Mercado Livre e fazem mulher perder R$ 3 mil
Goleiro Bruno é considerado foragido pela Justiça do Rio de Janeiro
PolÃ­cia
Goleiro Bruno Ã© considerado foragido pela JustiÃ§a do Rio de Janeiro

Mais Lidas

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
JustiÃ§a
JustiÃ§a condena soldado da PMMS por vÃ­deo em rede social com piada gravada em oficina
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende trÃªs
Mulher é morta por elefante após provocar animal na Namíbia
Internacional
Mulher Ã© morta por elefante apÃ³s provocar animal na NamÃ­bia
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
PolÃ­cia
FacÃ§Ã£o usava propina para arremessar drogas e celulares em presÃ­dio de Campo Grande