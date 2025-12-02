Fraco e sem alimentação, homem morre ao cair e bater a cabeça dentro de casa

Um homem de 49 anos morreu na tarde desta segunda-feira (1º), após sofrer complicações graves decorrentes de uma queda dentro de casa, em Paranaíba.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrado desacordado pelos pais na quinta-feira (27), por volta das 11h, na residência onde morava, no bairro Ipiranga. A irmã da vítima relatou a polícia que ele já apresentava sintomas como náuseas, vômitos e mal-estar havia cerca de duas semanas.

A familiar então detalhou que o rapaz caiu no chão e bateu a cabeça, mas não soube dizer em qual superfície o impacto ocorreu. Os pais acionaram a irmã, que tentou chamar o Corpo de Bombeiros. Como a equipe demorou para chegar, um vizinho decidiu levá-lo até a Santa Casa da cidade.

Na mesma noite, por volta de meia-noite, o paciente foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande devido à gravidade do quadro clínico.

Consta na ficha médica que o paciente sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, com hematoma subdural agudo frontal bilateral, múltiplas áreas de contusão, ficando em coma desde o dia da queda até seu falecimento.

Ainda segundo relato da irmã, ele era epilético, tinha tratamento irregular e era etilista crônico, consumindo cerca de um litro de bebida alcoólica por dia. Ela informou ainda que ele estava fraco, já que estava há dias sem se alimentar e sofria convulsões quando não bebia.

Diante da situação, o caso foi registrado pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte decorrente de fato atípico.

